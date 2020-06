Ziggo Dome wil na heropening voor 30 bezoekers snel meer fans ontvangen

Er dwarrelt nog een verdwaald stukje confetti naar beneden. Van het Holland Zingt Hazes-concert op 8 maart vermoedelijk. Want na die show trad in de Ziggo Dome een concertloze periode van bijna drie volledige maanden in. Optredens van onder anderen Dua Lipa, Queen en Gregory Porter gingen niet door. Het bleef stil, donker en koud in de grootste concertzaal van Nederland.