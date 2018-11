Ziggo Sport verlengt uitzendrechten Formule 1

Ziggo Sport zendt de Formule 1 sinds 2013 uit. Eerst nog alleen binnen het betaalpakket van Sport1, (de huidige betaalzender Ziggo Sport Totaal) en sinds november 2015 ook via het ‘gratis’ kanaal voor iedereen met een Ziggo-aansluiting. Voor de zender is het de heilige koe. De Formule 1-races trekken geregeld een miljoenenpubliek.

Will Moerer, directeur van Ziggo Sport: ,,De Formule 1 is voor ons als zender, maar zeker ook voor Ziggo naast het vele Europese topvoetbal van groot belang. Hoewel het huidige seizoen nog niet eens ten einde is, kijk ik nu al uit naar 2019 waarin Max Verstappen, waarmee wij overigens ook de komende jaren nog een partnership hebben, met zijn nieuwe Honda-motor wellicht in staat is het gat met Lewis Hamilton verder te dichten.’’