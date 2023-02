Zlatan Ibrahimovic is de ster op filmset Asterix en Obelix: ‘Iedereen wilde met hem op de foto’

Maker documentai­re Michael Jackson zet vraagte­kens bij biopic

Dan Reed, de regisseur van de documentaire Leaving Neverland waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van seksueel misbruik van twee minderjarigen, vindt het geen goed idee dat er een lovende film over het leven van de Amerikaanse zanger wordt gemaakt. Dat zegt de filmmaker zondag in The Guardian.

