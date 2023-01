Zo belandde Megan Desaever uit Temptation Island in enorme rel: politie onderzoekt belastingfraude

Temptation Island-ster Megan Desaever heeft flink wat problemen gekregen door uitspraken die ze heeft gedaan in de Nederlandse YouTubeshow Allures . ,,Als je je belasting correct aangeeft, is de helft weg”, zei de 23-jarige Vlaamse, die actief is op het platform OnlyFans. Afgelopen vrijdag stond de politie daarom bij haar op de stoep en loopt er een onderzoek vanwege belastingfraude.

De Nederlandse kijker kent Megan Desaever wellicht nog van het spectaculaire Temptation Island-seizoen in 2018. Ze deed als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend Kevin mee. Ze werd door hem onder andere koekerond (dom) genoemd. Nadat ze die beelden zag bij een kampvuur was hun relatie eigenlijk al voorbij. Beiden gingen vervolgens vreemd. Desaever hield aan de problematische relatie een laag zelfbeeld over. Ze onderging vervolgens verschillende behandelingen bij de plastisch chirurg en poseerde in 2020 uiteindelijk trots in de Playboy. Zo schudde ze de onzekerheid van zich af. Inmiddels is ze een bekende verschijning op het erotische platform OnlyFans.



De rel die rond Desaever speelt heeft alles met dat laatste platform te maken, waarop ze pikante foto's en filmpjes van zichzelf verkoopt voor geld. In een gesprek met YouTubeprogramma Allures geeft ze toe dat ze geen belasting betaalt over het geld dat ze verdient met haar OnlyFans-account. ,,Als je je belasting correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk”, vertelde Desaever. ,,Ik was sowieso al van plan om naar Dubai te verhuizen, omdat mijn broer daar al zit, en daar is het gewoon belastingvrij.”

OnlyFans-sterren zijn boos op Megan Desaever

Die uitspraken schoten bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Collega's op OnlyFans halen hard naar haar uit, maar ook Vincent Van Peteghem, de Vlaamse minister van Financiën, spreekt zich uit. ,,Geen belasting betalen is natuurlijk niet slim. Maar als je dat opzettelijk niet doet, moet je wat je in het verleden nog niet betaald hebt terugbetalen. Dan moet je dat gaan overmaken aan de overheid, met daar bovenop ook nog eens een boete.’’

Zelf noemde ze alle heisa ‘overdreven’. ,,Ik snap de reactie van sommige mensen, maar ze maken het erger dan dat het eigenlijk is”, verklaarde ze in een nieuwe aflevering van Allures. ,,Btw wordt bijvoorbeeld automatisch afgetrokken op OnlyFans. En op wat ik verder nog overhoud, maak ik gewoon heel veel onkosten. Ik reis bijvoorbeeld heel vaak. Ik moet vaak nieuwe lingerie kopen en ik heb een personal trainer. Ik hou dus amper belasting over”, legt de realityster uit. Ze krabbelt ook terug als het gaat om haar beruchte uitspraak van vorige week: ,,Op dat wat overblijft, betaal ik wél belasting.”



Maar de bom is inmiddels nog harder in haar gezicht ontploft. Afgelopen vrijdag stond opeens de politie voor de deur bij de moeder van Desaever, de plek waar de oud-Tempation Island-deelnemer verblijft. ,,Dat waren agenten van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP)", vertelt ze aan het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws. ,,Mijn zus deed open toen er werd aangebeld. De agenten vroegen meteen of ik thuis was. Mijn zus probeerde nog wat en zei dat ik er niet was. Maar toen zeiden ze dat ze een huiszoekingsbevel hadden, dus gaf ze maar toe dat ik er wél was.”

Quote Ik heb geen aangifte gedaan dit jaar, dus ik heb ook geen fraude gepleegd Megan Desaever

Megan Desaever wil emigreren naar Dubai

Desaever werd vervolgens van haar bed gelicht en gearresteerd. In het huis deed de politie een huiszoeking. Desaevers telefoon werd in beslag genomen en ze werd verhoord op het politiebureau. ,,Voor de politie aan mijn deur stond hebben we nog geprobeerd om mijn belastingaangifte te doen, maar ik kon niet inloggen", vertelde ze aan het Vlaamse programma Play Café .,,Ik heb geen aangifte gedaan dit jaar, dus ik heb ook geen fraude gepleegd. Ik heb ook gezegd dat ik bereid ben om de belasting te betalen die ik verschuldigd ben.”



Toch lijkt Desaever geenszins van plan om belasting te blijven betalen. ,,Ik wil zo snel mogelijk weg uit België zodat ze mij niet meer kunnen lastigvallen. Dit staat al drie jaar op mijn planning en nu ben ik er helemaal klaar voor. Volgende week ga ik daar een appartement zoeken", vertelde ze bij Allures. Al nuanceert ze dat ook weer enigszins bij Play Café. ,,Mijn vriend en ik gaan donderdag op vakantie, we keren daarna terug. Maar ter plekke zullen we de opties eens bekijken.”

