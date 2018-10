Zo groot is de kans dat de royal baby een ginger wordt

Nu Engeland in de ban is van de royal baby van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle wordt volop gespeculeerd over het uiterlijk van het kindje. Erft de baby de donkere lokken of volle lippen van moeder Meghan of behoren de lichtblauwe pretoogjes van de prins en zijn rode haar tot het overheersende gen?

Kensington Palace kwam vanochtend met de officiële mededeling dat prins Harry de hertogin van Sussex Meghan Markle in de lente van 2019 hun eerste kindje verwachten. De baby wordt de zevende in lijn van de Britse troonopvolging.

Lees ook Meghan Markle in verwachting van eerste kindje Lees meer

Wat de looks van de royal baby zullen worden, is helemaal afhankelijk van de genen van zijn ouders, maar ook van die van zijn voorouders. Zo wordt het gen met de code voor bruine ogen dominant genoemd en het gen met de code voor blauwe ogen recessief. Het is er wel, maar het wordt onderdrukt door het dominante gen. Meghan kan dus 'drager' zijn van het blauwe ogen-gen als bijvoorbeeld haar opa of oma ze heeft. De Amerikaanse erfde haar oogkleur van haar ouders Thomas Markle en Doria Ragland, die beide bruine ogen hebben.

In het geval van Harry (en zijn broer William) is het duidelijk: blauwe kijkers zitten in de royal family. Zowel oma koningin Elizabeth als Harry's vader prins Charles heeft blauwe ogen, en ook zijn moeder wijlen prinses Diana werd geroemd om haar lichtblauwe ogen.

Stoppelbaardje

Dan Harry's wereldberoemde rode lokken. Of zijn kindje een ginger wordt, hangt af van de stamboom van zijn echtgenote. Als één van Meghans voorouders rood haar heeft (en zij dus drager is van het roodharige gen), is de kans op een roodharige baby 50 procent. Aan wie Harry zijn rosse haarkleur te danken heeft? Niet aan prins Charles (zwart haar) of Diana (blond haar), maar aan zijn opa prins Philip. Wie foto's bekijkt van de 97-jarige royal in zijn jonge jaren, ziet de gelijkenis. Mogelijk liet Harry zich met zijn stoppelbaardje door zijn opa inspireren.

Just spotted this handsome chap on the front of an ancient copy of @parismatch_magazine in deepest, darkest France - who do you think it is?! Een foto die is geplaatst door null (@chrisjacksongetty) op 25 Oct 2016 om 7:37 PDT

Vlak na de aankondiging van Harry's verloving liet de Britse tabloid Daily Star al een professional in 'leeftijdsportretten' los op een voorspelling van het uiterlijk van de baby. Dr. D'Lynn Waldron, die voor de FBI lange tijd portrettekeningen maakte, ziet in haar glazen bol een blauw-grijze oogkleur. Mocht het een jongetje worden, dan zal het het rode haar van Harry erven. Mocht het een meisje worden, dan zal het op Meghan lijken. De hertogin liet eerder weten dat ze trots is op haar gemixte afkomst. Ze beschreef de Nederlands-Ierse roots van haar vader als 'Kaukasisch' en de huidskleur van haar Afro-Amerikaanse moeder als karamel.