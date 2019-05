Zo kroop Nederland uit het Songfestivalmoeras

Duncan: Ik zat in een hoekje waar ik niet in hoorde

8:45 Songfestivalwinnaar Duncan de Moor (25) is gisteravond laat in een speciale uitzending van Pauw niet alleen ingegaan op zijn succesvolle songfestivalavontuur, ook was hij openhartig over zijn moeilijke jeugd. 2,2 miljoen kijkers zagen hoe Duncan terugkeek op de tijd dat hij als puber gepest werd.