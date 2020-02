Zo kruipt Nyassa in de huid van Tina Turner

Over een paar dagen gaat de langverwachte TINA - De Tina Turner Musical in première. Hoofdrolspeelster Nyassa Alberta kruipt in de huid van de legendarische zangeres en deze site mag vandaag een exclusief voorproefje geven van hoe dat er uit gaat zien.

Nyassa Alberta deed haar eerste podiumervaring op in de Nederlandse productie van Lion King. Vervolgens speelde ze de rol van Nala in de Duitse productie van de Disney-musical in Hamburg, en speelde ze bij de Oosterburen onder meer Deloris van Cartier in Sister Act en Rachel Marron in de musical The Bodyguard.

De rol van Tina Turner is voor haar een bekende: sinds vorig jaar maart is ze de alternate van Tina in TINA- das Tina Turner Musical in Hamburg.

De musical gaat zondag in première in het Beatrix Theater in Utrecht.

Volledig scherm Nyassa Alberta als Tina Turner © Manuel Harlan