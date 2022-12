Zo reageert Mart Hoogkamer op prijs ‘meest infantiele programma’: ‘Hoop dat Angela weer gaat kijken’

Zo’n beetje alles wat Mart Hoogkamer de afgelopen tijd aanraakte veranderde in goud (of in Bacardi Lemon). Maar zijn tv-show waarin hij samen met onder anderen de broertjes Froger en Wesley Sneijder in Val Thorens op zoek gaat naar een nieuwe après-skihit, valt niet bij iedereen in de smaak. Vooral dat de NPO hem dit tripje laat maken van belastinggeld, vindt tv-columnist Angela de Jong onbegrijpelijk.



Reden genoeg om de award voor ‘het meest infantiele programma van 2022' bij de zanger langs te brengen. In Koninklijk Theater Tuschinski overvalt AD Media Podcast-presentator Manuel Venderbos Hoogkamer met de award. De 24-jarige Leidenaar moet in eerste instantie wel even uitgelegd krijgen wat infantiel nou precies betekent, maar neem de prijs lachend in ontvangst: ,,Weet je hoe dat komt? Omdat ik lekker mezelf ben.’’



Het juryrapport van De Jong hoort hij ook met ontblote tanden aan. Vooral passages als ‘Wesley Sneijder die toch ergens zijn alimentatie van moet betalen’ kunnen op een schaterlach rekenen. Na afloop heeft hij nog een boodschap: ,,Ze hebben het me weer gevraagd en wie weet komt er nog een seizoen. Dus Angela de Jong: ik hoop dat je volgend jaar misschien weer gaat kijken. Ik wil graag een handtekening van Angela.”



Omroep AvroTros, die het eerste seizoen uitzond van Mart op de piste is gevraagd naar de plannen voor een tweede reeks, maar laat weten nog van niets te weten.