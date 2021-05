Zo zag je haar nog nooit: Billie Eilish verrast met fotoshoot in Britse Vogue

De zangeres vertelde wel wat meer over haar toekomstbeeld. Eind dit jaar viert Billie haar twintigste verjaardag en gaat ze naar eigen zeggen een nieuwe fase in haar leven in. ,,Als je je maar goed voelt”, vertelt Eilish in haar interview met Vogue. ,,Als je je wil laten opereren, laat je dan opereren. Als je een bepaalde jurk wil dragen, draag ze dan gewoon. Het maakt niet uit wat andere mensen denken.”

De fotoshoot van de zangeres komt er trouwens vlak voor de release van haar tweede studioalbum. Happier Than Ever komt uit op 30 juli en bevat in totaal zestien nummers, met songs als bijvoorbeeld ‘Billie Bossa Nova’, ‘My Future’ en ‘Lost Cause’. Haar eerste plaat When We All Fall Asleep, Where Do We Go? viel tijdens de Grammy Awards maar liefst vijf keer in de prijzen. Zo won ze onder meer de prijs van ‘album van het jaar’.