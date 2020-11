Zo zien Maan, Marieke Elsinga en Chantal Janzen er zonder make-up uit: ‘Best spannend’

Dan de jongste van de drie, Maan de Steenwinkel, zij dartelt wel vaker zonder make-up rond op social media. Toch voelde dit voor haar ook anders. ‘Het was grappig om te merken dat ik het toch best een beetje spannend vond om deze foto te maken. M’n hoofd dacht automatisch: een fotoshoot ‘hoort’ met een poedertje en een likje verf hier en daar, puur omdat ik dat gewend was tot nu toe.’



Uiteindelijk is ze erg blij na de shoot. ‘Het voelde heerlijk, acceptatie van jezelf, met of zonder pukkeltjes of vlekjes. Aanrader! Omarm je mooie pure zelf en zie make-up alleen als een extraatje als je daar zin in hebt.’