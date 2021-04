Zo ziet de uitvaart van prins Philip eruit: een laatste rit op zijn zelf ontworpen Land Rover

De Britse royals zijn al een week in rouw na het overlijden van prins Philip (99). Morgen wordt wereldwijd afscheid genomen van de hertog van Edinburgh, tevens echtgenoot van koningin Elizabeth. ‘Hij was een zeer geliefd en gewaardeerd figuur’, aldus zijn zoon prins Charles. Zo zal de uitvaart er uit zien.

De begrafenis van de Britse prins Philip zal live uitgezonden worden op zowel televisie als radio, zodat mensen over de hele wereld de kans krijgen om afscheid te nemen van de overleden echtgenoot van koningin Elizabeth. In het Verenigd Koninkrijk gaat de royal funeral om 15.00 uur, 16.00 uur Nederlandse tijd, van start in de St. George’s Chapel in Windsor Castle.

Hoe zal de begrafenis verlopen?

Voor de ceremonie officieel van start gaat, moeten eerst nog een aantal zaken gebeuren. Klokslag 12.00 u zal men de kist van de privékapel verplaatsen naar de Inner Hall van Windsor Castle. Een taak die voorzien is voor enkele leden van The Queen’s Company.

Zo’n twee uur later, om 14.15 uur, zullen militairen van het Household Cavalry plaatsnemen in het zogenaamde Quadrangle, de vierhoek van Windsor Castle. Zij zullen samen met nog enkele militaire afgevaardigden, die een speciale connectie hadden met prins Philip, plaatsnemen op het gras.

Om 14:20 uur zullen de leden van de koninklijke familie en familieleden van prins Philip die niet meedoen aan de processie vertrekken richting St. George’s Chapel. Twintig minuten later, om 14.40 uur, stopt het orkest met spelen in het Quadrangle. Vervolgens zal men de kist van prins Philip in de omgebouwde Land Rover, die de hertog zelf mee ontworpen heeft, leggen. De Britse royals die wel meewandelen in de processie, zullen nu hun plaatsen innemen. Zij vertrekken vlak na de Land Rover.

Exact vijf minuten later, om 14.45 uur, begint de processie. De band van de Grenadier Guards, het Britse korps, neemt nu het voortouw. Zij wandelen van het Quadrangle richting Horseshoe Cloister, gevolgd door de generaal-majoor en enkele militaire stafchefs. Dan is het de beurt aan de Land Rover, die omringd zal worden door enkele leden van de koninklijke marine en een aantal leden van andere regimes die geassocieerd worden met de hertog.

Achter de kist zullen enkele leden van de Britse koninklijke familie, waaronder prins Charles, lopen. Eerder raakte er ook al bekend dat prins William (39) en prins Harry (36) niet naast elkaar zullen wandelen. De gasten bij de uitvaart van de Britse prins Philip zullen ook geen militaire uniformen dragen. Het dragen ervan is een gevoelig onderwerp nu zowel prins Andrew als prins Harry geen militaire titels meer hebben. Om ophef te vermijden, zou de koningin beslist hebben dat alle mannen gewoon in kostuum moeten komen.

De Queen zelf gaat niet te voet, maar zal vervoerd worden in de State Bentley. Zij komt langs Galilee Porch de St. George’s Chapel binnen. Langs de route zelf zullen er verder verschillende leden van de koninklijke marine, de koninklijke luchtmacht, The Highlanders en het 4th Battalion Royal Regiment of Scotland staan. Op dit moment schoten zullen er schoten afgevuurd worden door The King’s Troop Royal Horse Artillery en er zullen bellen geluid worden in de Curfew Tower.

Zeven minuten na het vertrek van de processie, om 14.53 uur, komt de Land Rover aan bij de West Steps van de St. George’s Chapel. Hier staat een erewacht en de band van het Rifles Regiment hem op te wachten. Zij zullen vervolgens het nationale volkslied spelen. Op hetzelfde moment vormen de leden van de Household Cavalry een lijn ter hoogte van de West Steps en zal de kist van prins Philip naar binnen gedragen worden.

Op de kist van de hertog zal een aantal attributen van de prins liggen, zoals zijn zwaard en zijn mariniershoed. Aan de ingang staan de aartsbisschop van Canterbury en de Dean of Windsor iedereen op te wachten. Op dit moment gaan ook de dertig personen die de begrafenis zullen bijwonen naar binnen.

De lijst van genodigden werd gisteren bekendgemaakt door Buckingham Palace. Onder de genodigden heel wat familieleden, maar opvallende afwezigen zijn de achterkleinkinderen van Philip. Volgens de Britse pers zijn zij simpelweg te jong. De rest van de processie mag tijdens de ceremonie zelf niet naar binnen. Zij zullen dus buiten moeten wachten.

Vervolgens wordt om 15.00 uur, vlak voor aanvang van de ceremonie, in het hele land een minuut stilte gehouden als eerbetoon aan prins Philip. Het begin en het einde zal aangegeven worden door een geweerschot dat afgevuurd zal worden door The King’s Troop Royal Horse Artillery. Vervolgens gaat de dienst in de kapel van start van zodra de kist richting de zogenaamde Quire wordt gedragen en nadien op een soort van platform wordt gelegd.

Wat gebeurt er na de begrafenis?

Na de begrafenis, die ongeveer 50 minuten zal duren, wordt de kist van prins Philip in de Royal Vault neergelaten. De aartsbisschop van Canterbury zal op dit moment zijn zegen uitspreken en het nationale volkslied zal tegelijkertijd gezongen worden door een koor.

Voor de hertog is dit overigens niet zijn laatste rustplaats. Wanneer de Queen sterft, zal Philip naast haar begraven worden in de King George VI Memorial Chapel, die zich ook situeert in St. George’s Chapel. Op het moment dat de doodkist van Philip in de Royal Vault ligt, zullen koningin en de overige genodigden de St. George’s Chapel verlaten via Galilee Porch.

Mensen bewijzen laatste eer aan prins Philip bij Windsor:

