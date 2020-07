Zoektocht naar vermiste actrice Naya Rivera hervat

De politie trof het zoontje van Rivera slapend en alleen aan in de boot. Hij zou hebben verklaard hebben dat zijn moeder in het water was gesprongen. Een duikteam, helikopter en drone zochten de rest van de dag naar Rivera maar de operatie werd ‘s nachts tijdelijk stilgelegd .

,,We gaan ervan uit dat ze het water in is gegaan maar we hebben haar nog niet kunnen vinden”, zei een woordvoerder van de politie gisteravond. Hij vreest dat Rivera misschien verdronken is.