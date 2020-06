Zomerconcerten in Olympisch Stadion van Snelle, Tino Martin, Lil’ Kleine en Trijntje Oosterhuis

Ewbank, Smit en Van Dam werken samen met 4PM Entertainment. Op de middenstip van het stadion wordt een intieme setting gecreëerd, waar in drie shifts per dag de concerten kostendekkend zullen plaatsvinden. De zomer van 2020 zou wat betreft concerten en festivals één van de drukste jaren ooit worden. Ook in het Olympisch Stadion stonden grote evenementen gepland, maar door het coronavirus zijn die allemaal afgelast of uitgesteld. ,,In deze gekke tijden moet je creatief zijn en dus zijn we met een aantal partijen in gesprek gegaan hoe we deze zomer toch iets kunnen organiseren, waar zowel de bezoekers als de industrie weer plezier uit kunnen halen”, aldus organisator Ewbank. ,,Muziek, verbindt mensen en we zijn blij dat we hier op een manier die coronaproof is toch invulling aan kunnen geven.”

Afstand

De Amsterdamse Zomer mikt voor deze concerten vooralsnog op honderd bezoekers per show, al werd vandaag bekend dat het kabinet dit maximumaantal waarschijnlijk gaat loslaten per 1 juli. In dat geval bekijkt de organisatie het aantal bezoekers mogelijk nog een keer. In het Olympisch Stadion zal sowieso ruim voldoende afstand tussen de tafeltjes zijn. Ook is er extra aandacht voor hygiëne. Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment: ,,Hoe uniek is het om op zo’n historische en indrukwekkende plek je favoriete artiest van zo dichtbij live te zien spelen. Dat worden ongetwijfeld memorabele concerten voor de aanwezigen.”



Bezoekers kunnen een tafeltje reserveren (voor 2, 3 of 4 personen, bestaande uit hetzelfde huishouden) en onder het genot van een hapje en een drankje genieten van de muziek. Het eten wordt tijdens deze bijzondere reeks verzorgd door Brasserie van Dam, het restaurant van Nicolette van Dam en haar broer. ,,Ik vind het heel bijzonder dat we op een van de mooiste plekjes van Amsterdam, in het Olympisch Stadion van die intieme concerten gaan organiseren met de toppers van Nederland en wat het helemaal compleet maakt is dat wij met onze Brasserie het eten mogen verzorgen en dat zorgt dan ook voor de finishing touch van de middag of avond”, aldus Van Dame.



De volledige line up, de concertdata en het food menu zijn te vinden op de website.