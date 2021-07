Zomereditie: De Slimste Mens start 12 juli met nieuw seizoen

Het quizprogramma De Slimste Mens start op 12 juli 2021 een nieuw seizoen. Op doordeweekse dagen begint de uitzending om 20.40u op NPO2 met Philip Freriks en Maarten van Rossem. Elke dag nemen drie bekendere Nederlanders het tegen elkaar opnemen in verschillende speelronden, in dit artikel lees je wat er tot nu toe bekend is.

Deelnemers De Slimste Mens 2021

Presentator Dennis Weening, zangeres/theatermaakster Ellen ten Damme en cabaretier Najib Amhali zijn de blikvangers in een nieuwe reeks van de Slimste Mens. Uit de politiek zijn onder anderen fractievoorzitters Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Laurens Dassen (VOLT) van de partij. Van der Plas is te zien in de uitzending van 2 augustus. In een interview met deze site zei ze over haar deelname: ‘Dit kán mijn imago helemaal vernietigen, maar ik ga deze uitdaging graag aan’

In de eerste uitzending op maandag 12 juli trappen cabaretier Bert Visscher, schrijfster Daphne Deckers en gastheer uit First Dates, maître Sergio Vyent af. Andere namen: sportjournalist Barbara Barend en cabaretier Marc-Marie Huijbregts. In de trailer zie je nog meer deelnemers voorbij komen:

De deelnemende BN’ers kunnen dit seizoen in de Open Deur ronde vragen kiezen van onder andere Britt Dekker, Francis van Broekhuizen, Marga van Praag, Louis van Gaal en Nathan Rutjes en zijn zoontje Lavezzi. Dat maakte de KRO-NCRV bekend via Instagram.

Sinds wanneer is De Slimste Mens op tv?

Wie aan De Slimste Mens denkt, zal direct de namen Philip Freriks en Maarten van Rossem in zijn hoofd hebben. Maar zo vanzelfsprekend is dat eigenlijk niet. De Slimste Mens stamt namelijk al uit 2006. Eerst nog gepresenteerd door Linda de Mol op Talpa, maar na het wisselende succes nam RTL4 het over met Martijn Krabbé aan het roer. Pas in 2012 ontwikkelde het zich tot wat we nu kennen. Het vorige seizoen dat eindigde in januari 2021 werd het best bekeken seizoen van De Slimste mens ooit. De finale waarin Rob Kemps won werd door 3,2 miljoen kijkers bekeken.

Dit is hoe De Slimste Mens er in 2006 uit zag:

Wie wonnen De Slimste Mens?

Bekijk hieronder de eerdere winnaars van het programma, waaronder onze eigen columniste Angela de Jong. In de eerste drie seizoenen op Talpa won Jeroen Kijk in de Vegte het eerste seizoen voor Hans Beerenkamp. Het tweede seizoen werd gewonnen door Bart Chabot, hij won in de finale van Marc van der Linden. In 2009 kroonde Anniko van Santen zich tot winnaar. Bekijk hieronder wie de winnaars zijn sinds het format uitgezonden wordt bij de KRO/NCRV:

