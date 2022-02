Zonder Willibrord Frequin was Gijp gestopt: 'Ik deed het als Wesley Sneijder’

Van der Gijp, die vandaag het eerste exemplaar van de biografie van Willibrord Frequin in ontvangst nam, kreeg naar eigen zeggen destijds veel kritiek van Genee en Derksen. Er was te weinig betrokkenheid in hun ogen. ,,‘Er kijkt geen hond en dat is jouw schuld’, zei Johan. ‘Ach man, dan stop ik er toch lekker mee’, riep ik toen. Maar ‘s avonds zat ik bij Moeke Spijkstra te eten met Willebrord, die ook had gekeken. ‘Hoe gaat ‘t?’ vroeg hij. Ik zei dat ik helemaal klaar was met die gasten en dat ik er geen zin meer in had. Willibrord zei toen: ‘Jij moet je beter voorbereiden, beter inlezen, wedstrijden gaan kijken. Dan komt het vanzelf’. Hij had helemaal gelijk. Ik dacht het te doen, zoals Wesley Sneijder dat nu doet. Die gaat een wedstrijdje van Sporting Lissabon analyseren, terwijl hij geen speler kent.”