Zoon Andrew Lloyd Webber, Nicholas (43), overleden

‘Ik ben er kapot van om te moeten meedelen dat mijn geliefde oudste zoon Nick een paar uur geleden is overleden in het Basingstoke Hospital. Zijn hele familie is bijeen en we zijn allemaal totaal verslagen’, luidt de boodschap op het sociale medium.

Het ging al langer niet goed met Nicholas, die onder meer meewerkte aan de BBC 1-serie Love, Lies and Records. Zijn 75-jarige vader deelde donderdag op Twitter dat zijn zoon was opgenomen in een hospice en aan het vechten was tegen de maagkanker en een longontsteking. Hij liet de première van de musical Bad Cinderella in New York toen aan zich voorbij gaan.

Andrew Lloyd Webber (74) is wereldberoemd geworden met Broadway musicals als Cats, Evita en The Phantom of the Opera.

