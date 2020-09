Zoon Bibian Mentel staat stil bij haar ‘extra’ verjaardag: ‘Dankbaar dat je er nog bent’

‘En je geniet nog van elke dag’, vervolgde hij. ‘Ik ben dankbaar dat je er nog bent en hoop op nog vele verjaardagen. Mama, gefeliciteerd en ik hou van jou.’ Bibian deelde het bericht van haar oogappel in haar stories, voorzien van twee verliefde emoji’s.



Zijzelf deelde ook een kiekje, waarop te zien is hoe ze het glas heft op de bijzondere dag. ‘Lachen en proosten met familie en vrienden want ik ben jarig’, schreef ze erbij. Daarop regende het felicitaties van bekende Nederlanders als Chantal Janzen, Claudia de Breij en Berget Lewis.

Bij Mentel werd in 2001 botkanker geconstateerd, waarna haar onderbeen werd geamputeerd. Sindsdien keerde de ziekte meerdere keren terug op verschillende plekken in haar lichaam. Vorig jaar onderging ze nog een zware operatie om een tumor in haar ruggenwervel te laten verwijderen.



Goed nieuws

Bibian, die bekendstaat om haar tomeloze positiviteit, vertelde eerder deze week nog dat ze het nu moeilijk vindt om naar de toekomst te kijken. ,,Ik durf niet te ver vooruit te plannen’’, zei ze tegen Shownieuws.



Tegelijkertijd viert ze de kleine dingen. ,,Twee weken geleden was ik in het ziekenhuis en daar kreeg ik weer relatief goed nieuws’’, aldus Mentel. Ze heeft nog steeds uitzaaiingen in haar longen en ruggengraat, maar die groeien ‘gelukkig langzaam’. ,,Dat is voor ons al goed nieuws. Dat wil zeggen dat ik weer drie maanden bij de dokter weg mag blijven. En we proberen van iedere dag enorm te genieten.”



Dat doet ze vooral van haar gezin. ,,Ik hou van het leven en ik moet eerlijk zeggen: ik heb een heerlijk gezin waar ik iedere dag weer heel graag voor opsta. Als ik ‘s ochtends wakker word, kijk ik in de groene ogen van mijn man, dan komt mijn zoon de kamer in voordat hij naar school gaat en ik heb mooie dochters’’, zei ze, verwijzend naar stiefdochters Annabella en Laila, die haar man Edwin kreeg in een eerdere relatie. ,,Ik ben een gelukkig mens.”

