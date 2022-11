Zoon Bowie boos over gebruik muziek van vader door Donald Trump

Update Monic Hendrickx in tranen om verlies vader in Sterren op het doek: ‘Dit is niet de bedoeling’

Presentator Özcan Akyol raakte gisteravond in Sterren op het doek een gevoelige snaar bij Monic Hendrickx. De Penoza-actrice vertelde voor het oog van 689.000 kijkers openhartig over het verlies van haar vader, maar kon haar tranen niet bedwingen toen Akyol vroeg naar haar laatste herinnering aan hem. ,,Toen ik zijn hand aanraakte, op dat moment voelde ik dat hij dood was”, zei ze met een brok in haar keel.

