Zoon Connie Witteman van ic af: ‘Grote stap vooruit’

Afgelopen dinsdag liet de zangeres, bekend onder de naam Vanessa, weten dat zoon Marvin was overgeplaatst naar de intensive care. Ze bleef positief, maar het was wel even schrikken. Marvin werd vorige week vrijdag al opgenomen in het ziekenhuis met corona en lag sindsdien aan de beademing. Inmiddels gaat het dus beter met hem en ligt hij niet langer op de intensive care.



‘Hij is terug naar de afgesloten covid-afdeling gebracht, zijn waardes zijn net gemeten en het gaat gelukkig de goede kant op’, aldus Witteman. Hoewel haar zoon nog wel aan de zuurstof ligt en geen bezoek mag ontvangen, stelt Witteman dat het ‘een grote stap vooruit’ is.



Ze is dankbaar voor alle steunbetuigingen en kaarsjes die er voor hem zijn gebrand en weet zeker dat al het medeleven zal bijdragen aan een goed herstel. ‘Ik hou van mijn insta-vrienden en vriendinnen, jullie geven mij grote steun’, besluit Witteman.