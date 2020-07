Zoon Sylvie en Rafael vertrekt naar Denemarken: ‘Het was voor mij emotioneel’

Hoewel Sylvie en Rafael vriendschappelijk met elkaar omgaan, zijn de twee na hun relatiebreuk niet meer samengekomen voor een gelegenheid als deze. Het voelt volgens Meis dan ook goed om weer samen aan een tafel te zitten en een interview te geven. In de video die Bild deelt is te zien dat de voormalig voetballer daarmee instemt. ,,Absoluut. Zo zou het ook moeten zijn”, reageert Rafael, die gelijk vertelt dat hij eigenlijk helemaal niet van dubbelinterviews houdt. ,,Maar nu hebben we een leuke reden”, onthullen de twee.



En wat die reden is? Damián gaat bij zijn vader in Denemarken wonen. De 14-jarige zoon van Sylvie en Rafael start zijn voetbalcarrière bij de Deense voetbalclub Esbjerg en moet daarom zijn koffers pakken. Het idee is voor Sylvie wel even wennen, zo vertelde ze aan journaliste Janina Kirsch. ,,Hij zei me ook dat dit echt zijn droom was. Het was voor mij wel emotioneel. We hebben veel met elkaar gepraat en contact gehad”, legt ze uit. Ook vertelt ze dat Estavana, met wie Rafael samen is en dochter Jesslyn heeft, aanwezig was. ,,Het waren fijne gesprekken.”



Sylvie hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken dat ze Damián nauwelijks nog zal zien. ,,Ik kan regelmatig met Nicolas naar Denemarken, dan verblijven we in een hotel”, vertelde ze.