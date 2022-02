Zorgen om headliners die afzeggen voor Europese festivalzomer: ‘Moet nu echt duidelijkheid komen’

Lionel Richie was een van de belangrijkste namen voor Bospop in het Limburgse Weert. ‘Het belangrijkste is de gezondheid van mijn fans, band en crew’, laat de Amerikaanse zanger in een verklaring weten. ‘Ik hoop op begrip en hoop dat ik jullie binnenkort kan terugzien wanneer we opnieuw allemaal veilig kunnen samenkomen.’ De organisatie van Bospop heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

Het bij Nederlanders geliefde metalfestival Graspop in België moet ook onverhoopt op zoek naar een nieuwe headliner door het plotse afzeggen van Aerosmith. ‘We zijn de situatie rond Covid-19 blijven monitoren, maar het is door de onzekerheid over de reismogelijkheden, coronarestricties en andere issues duidelijk geworden dat het niet gaat lukken om de tour in die regio te laten doorgaan’, viel te lezen in een verklaring.

De band had geen shows in Nederland gepland staan. Wel zou Aerosmith nog naar Engeland, Frankrijk en Spanje reizen.

Race tegen de klok

De onzekerheid over het zomerseizoen kan niet heel lang meer duren, zegt Berend Schans, directeur van brancheorganisatie VNPF tegen deze site. ,,Grote concerten, tournees, evenementen en festivals hebben een lange voorbereidingstijd. De kosten gaan voor de baten uit. Organisaties hebben geen vet meer op de botten. De risico’s worden dus steeds groter”, vertelt hij.

Volgens Schans is er een race tegen de klok gaande. ,,Uiterlijk 9 maart moet duidelijk zijn of en hoe we 100 procent open kunnen, zonder anderhalve meter en het liefst ook zonder coronatoegangsbewijs. Zo niet, dan moet er weer over een slimme vorm van steun nagedacht worden. Bij velen is de staatssteungrens namelijk al bereikt.”

In Nederlandse zalen en op festivals staan nog meerdere Amerikaanse artiesten gepland. Zo komt Pearl Jam in juni naar Pinkpop en een maand later naar de Ziggo Dome. Ook onder meer Metallica, Imagine Dragons, KISS, Red Hot Chili Peppers en Billie Eilish hebben shows in Nederland op hun agenda staan.

Eerste namen North Sea Jazz

Toevalligerwijs maakt North Sea Jazz vandaag de eerste namen voor de 45e editie bekend. Onder andere Alicia Keys en Gregory Porter staan in juli op het festival in Rotterdam Ahoy. Ook Michael Kiwanuka, Black Pumas, H.E.R. en Diana Krall staan op het lijstje met eerste namen.

Het festival wordt op 7 juli geopend met een concert van John Legend, die ook het openingsconcert van de verplaatste editie in 2021 zou verzorgen. Jazzpianist en -componist Herbie Hancock is tijdens de 45e editie de zogenoemde ‘artist in residence’ en geeft meerdere concerten tijdens het festival dat van 8 tot en met 10 juli duurt.

Het festival kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De organisatie verwacht dat NN North Sea Jazz dit jaar alsnog groots gevierd kan worden. Kaartjes voor de geannuleerde edities blijven geldig, een aantal losse dagtickets gaan komende vrijdag in de verkoop. Kaarten voor het openingsconcert van Legend zijn al te koop.

Brandbrief Als gevolg van de aanhoudende onzekerheid stuurde de Nederlandse evenementenbranche vorige week nog een brandbrief aan het kabinet. Hierin riepen organisaties als de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers en directeuren van ID&T Groep, Mojo, KNVB en UnMute Us op tot meer duidelijkheid en een ‘helder plan’. De sector voelt zich ‘niet serieus genomen’, schreef de branche in de brief aan het kabinet. ‘We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject in gaan dat wekenlang of maandenlang gaat duren. Er moet nu echt vanuit ‘Den Haag’ een helder plan met einddatum en duidelijke criteria worden afgegeven om open te kunnen.’ Het geduld is op en ook financieel ‘is de rek er helemaal uit’. Daarom willen de briefschrijvers snel met het kabinet in gesprek over de voorwaarden voor een stapsgewijze heropening.

