Zorro viert 100ste verjaardag: vijf weetjes op een rij

Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat Zorro leven werd ingeblazen. De gemaskerde held, die bekend staat om het bestrijden van onrecht, is een wereldwijd fenomeen. Wat weet jij allemaal over het immens populaire personage? Wij zetten vijf weetjes op een rij.

Geschiedenis

Zorro dook voor het eerst op in de roman The Curse of Capistrano, die in 1919 verscheen in het tijdschrift All-Story Weekly. Opvallend is dat de schrijver en bedenker van het personage, de Amerikaanse Johnston McCulley, aan het einde van het verhaal de identiteit van Zorro, Diego de la Vega’s, openbaarde. Daarom ging iedereen ervan uit dat hij waarschijnlijk van plan was om te stoppen met zijn verhalen over Zorro.



Niets bleek minder waar. In 1920 kwam de film The Mark of Zorro uit, met in de hoofdrol Douglas Fairbanks Sr. De film was direct een succes, waardoor de roman opnieuw werd uitgegeven. Later schreef McCulley, vooral in de jaren 1930 en 1940 nog tientallen Zorro-verhalen.

Kenmerken

Zorro gaat niet voor een kleurrijke outfit, maar kiest altijd voor zwarte kleding. Zijn kostuum bestaat uit een cape, een hoed en een masker dat de bovenkant van zijn gezicht bedekt. De gemaskerde held is een ster in schermen en heeft altijd een degen bij zich (een schermzwaard, red.) Auto's en openbaar vervoer bestonden in 1919 nog niet. Daarom reed Zorro op een razendsnel zwart paard, dat luistert naar de naam Tornado. Zorro stond er niet alleen voor: hij had een trouwe knecht, Bernardo.

Inspiratie

Volledig scherm De musical Zorro. © Roy Beusker Zorro heeft zijn bestaan te danken aan diverse andere helden. Zo putte John McCulley zijn inspiratie uit personages uit het oude westen, zoals Joaquín Murrieta, de ‘Mexicaanse Robin Hood’ wiens leven in 1854 werd verwerkt in een boek door John Rollin Ridge.



Uit historisch oogpunt zou Zorro overeenkomsten hebben met William Lampor. Een Ierse avonturier, die in de 17e eeuw in Mexico trachtte een revolutie te starten, maar opgepakt werd door de inquisitie (de rechtbank van de katholieke kerk, red.)

Filmrollen

Er zijn maar liefst 27 films over Zorro gemaakt. De laatste verscheen in 2005. Grote sterren, onder wie Anthony Hopkins, Antonio Banderas en Frank Langella vertolkten de rol van de gemaskerde held. Toch zijn er ook wereldwijde beroemdheden die werden gevraagd voor de rol, maar weigerden. Namen als Sean Connery, Shakira, Andy Garcia en Marc Anthony staan in dat rijtje.

Producties

Niet alleen zijn er tal van films over Zorro gemaakt, ook op televisie was Zorro te volgen. Daarnaast zijn er meerdere (strip)boeken over de Spaanse held geschreven, is er muziek over Zorro gemaakt en verschenen er meerdere computerspelletjes. Een musical mocht niet ontbreken: die was in 2008 op het toneel te bewonderen. De musical, gebaseerd op de biografie Zorro: A Novel was ook in Nederland te zien.