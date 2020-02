Zuid-Koreaanse satire Parasite schrijft Oscargeschiedenis

Een van de meest aangrijpende speeches werd gegeven door Laura Dern, winnares voor haar bijrol als valse advocate in Marriage Story. Met tranen in de ogen bedankte zij haar ouders, beiden Hollywoodlegenden: Bruce Dern en Diane Ladd die, zittend in de zaal, ook in huilen uitbarstte.



De zangnummers, zeker de openingsact van Janelle Monaé, stonden als een huis. De Nederlandse bijdrage van Willemijn Verkaik als een van de acht zangeressen in de uitvoering van het nummer Into the Unknown uit de animatiefilm Frozen 2 bleef beperkt tot één zinnetje... in het Duits. Er werd in de ondertiteling niet bij vermeld dat zij ook de Nederlandse versie had ingezongen.