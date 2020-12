Zullen we stoppen met het bieden van een podium aan een veroordeelde drugsdealer?

Gek idee misschien, maar: zullen we ophouden met het bieden van een podium aan een veroordeelde drugsdealer in de media? Zullen we stoppen met zo iemand op het schild te hijsen als willoos slachtoffer van haar jeugd en de omstandigheden? Het is namelijk een nogal goedkoop excuus. Elk mens kan in zijn eigen kindertijd of opvoeding wel een punt aanwijzen waardoor het zomaar mis had kunnen gaan. We voelden ons allemaal wel eens niet gezien, niet begrepen, niet gewaardeerd, onvoldoende gehoord. Maar dat betekent nog niet dat het logisch is om als dertiger met een pruik vol xtc-pillen en andere shit een festivalterrein op te lopen om eens lekker wat geld te verdienen aan de ellende van anderen.

Ik heb het natuurlijk over Imanuelle Grives, ooit bekend als talentvol actrice, maar momenteel toch vooral BN’er die een nieuw verdienmodel heeft ontdekt: de zwarte periode uit haar leven tot de laatste kruimel uitventen. De eerste keer dat ze haar verhaal deed, in februari bij Eva Jinek, voelde ik enige bewondering voor haar. En vooral medelijden. Die had duidelijk nog een lange weg te gaan voor ze (weer) een stabiel mens was.

Maar als je daarna in Ranking the Stars gaat zitten, in de hoop je besmeurde imago wit te wassen en meteen 750 euro per aflevering te pakken, dan ben je in mijn ogen behoorlijk kansloos. Om het daarna gewoon nog eens dunnetjes over te doen in Alle Hens Aan Dek bij SBS. En nu is er dus een boek, mét een flitsende trailer, waar de media gretig opduiken. Dinsdag zat ze bij Beau, afgelopen weekend stond ze op deze site. En er zullen komende tijd nog wel wat interviews volgen.

Als het alleen dat boek en een paar slimme tv-klussen waren, had ik me er waarschijnlijk niet zo over opgewonden. Ze moet ook geld verdienen en BN’ers gooien nu eenmaal alles in de openbaarheid, ook hun therapie. Maar die filmtrailer van haar boek die Beau liet zien, schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Het is een flitsende samenvatting van alles wat haar in het leven is overkomen, tot de ruwe seks aan toe. Een kleine speelfilm eigenlijk. Ima speelt de rol van haar leven, namelijk zichzelf. De vraag is nu wanneer de grote speelfilm uitkomt en waar het acteren van een actrice precies ophoudt.

Goeie tip voor alle BN’ers die hun carrière zien vastlopen: je kunt altijd nog de criminaliteit in, dan zit je daarna nooit meer om aandacht verlegen. Maar vergeet ondertussen niet een schietgebedje te doen dat er niemand doodgaat van de rommel die jij verkoopt op een dancefestival.

