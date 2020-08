Zus Mariah Carey klaagt moeder aan voor kindermisbruik: ‘Het waren vreemde, satanistische rituelen’

Volgens Alison was ze niet het enige jonge meisje dat werd misbruikt door haar moeder, Patricia, en haar netwerk. ,,Het waren vreemde, satanistische rituelen, die plaatsvonden in het midden van de nacht”, beweert ze. Die rituelen zouden hebben plaatsgevonden in 1970. ,,Mijn moeder nam me mee naar een groepje mannen, die gehuld waren in capes. Ze moedigde hen aan om me te misbruiken. Ik heb vreselijke dingen meegemaakt en gezien. Dingen die geen enkel kind zou mogen zien. Ze zeiden me dat als ik niet deed wat ze vroegen, ze Mariah pijn zouden doen.”

Depressie

Volgens haar psycholoog zou ze nu leiden aan een posttraumatische-stressstoornis, in combinatie met een zware depressie. Bovendien raakte ze verslaafd aan drugs en alcohol, in een poging de herinneringen te verdringen. Na haar bewogen jeugd vond ze het moeilijk een plek te vinden binnen de maatschappij. Ze werkte een tijdje als prostituee en raakte zo besmet met het HIV-virus. Toen ze in 2016 in New York werd opgepakt voor illegale prostitutie smeekte ze Mariah om hulp in een video: ,,Help me alsjeblieft, ik heb geen geld. Laat me niet in de steek.”