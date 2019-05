Zus ‘Meg’ Markle reageert op geboorte van haar neefje Archie

,,Hoewel er wat onenigheid is geweest tussen de volwassenen, zou ik graag zien dat onze meningsverschillen nu bijgelegd worden. Wij hebben een handreiking gedaan en nu is het aan Meghan. We verwelkomen de baby van harte en gaan ervan uit dat hij een geweldig jongetje wordt, dat al zijn families in zich draagt. Het zou mooi zijn om hem en zijn ouders persoonlijk te kunnen ontmoeten en feliciteren.’’



Samantha zei tot slot: ,,We zijn heel blij voor Meg en Harry, want ik houd van haar als mijn kleine zusje. Het maakt niet uit wat er eerder is voorgevallen, dat is een gedane zaak. Nu moet zij doen wat juist is en dat is haar Amerikaanse familie omarmen.’’