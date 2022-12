Zusje Kate Moss heeft spijt van dronken gezichtstattoo, fans Britney Spears zijn ongerust

Vier dagen oude zoontje Florine Hofstee opgenomen met verschijn­se­len geelzucht: ‘Arme schat’

Gooische Moeder Florine Hofstee is zich rot geschrokken. Haar vier dagen oude zoontje Don Jan is opgenomen in het ziekenhuis nadat bleek dat zijn bilirubinegehalte te hoog bleek. Een te hoge waarde kan schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van het kind. ‘Wij blijven nog een paar dagen in het ziekenhuis tot alles helemaal in orde is’, aldus de realityster.

11 december