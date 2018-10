Zusterhaat bepaalt nieuwe Millenniumfilm

Lauren Verster: Gelukkig ben ik een echte moeder geworden

8:55 Jarenlang vloog Lauren Verster (38) voor haar tv-programma's de wereld over, maar nu ze moeder is blijft de presentatrice liever in eigen land. ,,Ik ben zielsgelukkig nu ik in Nederland ben. Heerlijk", zegt ze in De Telegraaf.