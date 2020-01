Zwaarste rol uit carrière voor Jamie Foxx: ‘Ik hoop niet met deze mensen in de hemel te komen’

Nooit eerder heeft een filmrol Jamie Foxx zo met zijn eigen verleden geconfronteerd als zijn vertolking van Walter McMillian, een zwarte man die in de jaren 80 in de dodencel belandde voor een moord op een achttienjarig blank meisje in Alabama die hij niet had gepleegd. ,,Dit waargebeurde verhaal greep mij enorm aan en deed mij denken aan mijn opvoeding die ook in het teken stond van de wijze waarop zwarten in bepaalde delen van Amerika schandalig door blanken werden behandeld. Dat gebeurde zelfs in de kerk, waar de dominee duidelijk onderscheid maakte tussen de blanke en zwart gelovigen. Hij noemde ons zelfs negers.”



Als talentvol muzikant begeleidde de jonge Foxx de kerkgangers op de piano. ,,Maar onder het spelen door zat ik maar aan een ding te denken. Als er inderdaad een hemel is dan hoop ik dat ik niet met deze mensen opgescheept kom te zitten. Op zondag deden ze aardig tegen hun zwarte medemensen, maar op maandag gingen ze rustig door met discrimineren.”



Gelukkig had Foxx een grootmoeder die doorzag hoe fout de predikanten in hun kerk waren. ,,Een dominee had het een keer over het feit dat God Adam en Eva had geschapen, en niet Adam en Steven. Toen hij dat had uitgesproken ging mijn grootmoeder tegen hem tekeer. Daarom bewonderde ik haar zo enorm.”