Zwangere Marieke zet vraagtekens bij water en Geraldine is een Spice Girl

Bas (11) doet samen met koningin Máxima een oogtest in Erasmus MC

Koningin Máxima mocht tijdens haar bezoek aan het Erasmus MC even kennismaken met de 11-jarige Bas. Hij lijdt aan myopie, oftewel bijziendheid, en heeft een oogsterkte van -5. Ze spraken met elkaar over hoe belangrijk het is om niet te veel naar een beeldscherm te kijken. ,,Ik weet het, maar ik houd me er niet echt aan”, moest Bas grinnikend opbiechten.

11:43