Zwembadruzie loopt compleet uit de hand: man dreigt buurvrouw dood te steken

Mr. Frank VisserEen ernstig geëscaleerde burenruzie in Hoorn heeft Viktor Brand gisteravond tot wanhoop gedreven in Mr. Frank Visser doet uitspraak . Voor het oog van de SBS 6-presentator én 691.000 kijkers dreigde een man zelfs zijn buurvrouw dood te steken. Tv-rechter Bart Beuving, die Visser voor één keer verving, greep hard in. ,,Vanaf nu bent u lucht voor elkaar.’’

Helse buren van het ergste soort, anders kon Melissa haar kwelgeesten Matthew en Kelly niet omschrijven. Ze veranderde de afgelopen tijd van een blije vrouw in een kluizenaar, die zelfs op haar werk niet functioneert vanwege de ruzie.

Kern van het conflict is het grote zwembad dat Matthew en Kelly hebben neergezet in de gemeenschappelijke binnentuin. Dat staat vrijwel direct tegen het terrasje van Melissa aan, die daar onlangs acht man op drie meter moest proppen om haar verjaardag te vieren. Melissa heeft nooit met de komst van het bad ingestemd, stelde ze. En er was meer loos.

Volledig scherm Melissa leeft vanwege de ruzie als een kluizenaar. © SBS

,,Ze treiteren me, ze pesten me, ze bedreigen me’’, aldus Melissa, die in elke zin ‘kuthoer’ zou worden genoemd. De twee gluren de hele dag haar huis in, waardoor ze nauwelijks in de woonkamer durft te zitten.

Erg lekker zat ze daar al niet, want ze wordt hoorndol van de ‘ghetto’-muziek die Matthew zó hard draait dat de glazen van haar aanrecht trillen. Doet hij het niet binnen, doet hij het wel buiten als hij aan zijn luidruchtige auto sleutelt. Daarmee heeft hij haar bovendien twee keer bijna aangereden, volgens Melissa met opzet.

Quote Ze treiteren me, ze pesten me, ze bedreigen me Melissa

De vrouw is een zeurende fantast, wierp het duo tegen. Ze hadden wel degelijk aangebeld en geappt om toestemming te vragen voor het zwembad, maar kregen geen gehoor. Vorig jaar stond er trouwens ook al een exemplaar en dat heeft Melissa met bakstenen gesloopt, stelden ze.

En voor privacy moet je geen huis met binnentuin nemen, aldus Matthew. Die vindt zijn geliefde BMW overigens veel te ‘knap’ om iemand mee aan te rijden. Bovendien had Melissa hem juist pijn gedaan door een sleutel langs de bolide te halen, beweerde hij.

Quote Er kan een keer een dag komen dat ik haar tref in een donker steegje, en daar hoop ik eigenlijk op Matthew

Het bedreigen kon hij trouwens moeilijk ontkennen, want dat deed hij ook voor de camera. ,,Melissa heeft heel veel mazzel dat ik mij expres inhoud’’, zei Matthew. ,,Want het liefst draai ik 24 slagen haar strot om. (...) Er kan een keer een dag komen dat ik haar tref in een donker steegje, en daar hoop ik eigenlijk op.’’

Ook zei hij: ,,Als je mijn leven probeert te tergen, pak ik jouw leven van je af.’’ Als hij daardoor in de gevangenis belandt, is dat maar zo. ,,Zelfs in de bak is het gelukkiger wonen dan hier.’’

Volledig scherm Melissa haalde bij Matthew het bloed onder de nagels vandaan, zei hij. © SBS

Lucht voor elkaar

Het concept ‘welles-nietes’ kreeg een volledig nieuwe dimensie, concludeerde Viktor Brand, die zich even geen raad meer wist. Toen moest de confrontatie tussen beide partijen op de stoep nog komen. Daar ging het helemaal mis toen Melissa over de vermeende bijna-aanrijding sprak. Matthew werd zo boos, dat hij zich moest afreageren door tegen een lantaarnpaal te slaan. ,,Je zou deze echt dood moeten steken, ik zweer het je.’’

Er zat maar één ding op: de buren moesten verhuizen, eiste Melissa. Anders een contactverbod en sowieso weg met het zwembad en de geluidsoverlast. Matthew en Kelly op hun beurt wilden schadevergoedingen voor het vorige zwembad en de auto.

Melissa kwam (een beetje) als winnaar boven water. Volgens de huurvoorwaarden mogen er geen spullen in de binnentuin staan en dus moet het zwembad weg, besloot meester Beuving. Diens geluidsexpert had in Melissa’s huis geen serieuze overlast kunnen vaststellen van Matthews muziekinstallatie thuis, maar de rechter verbood hem wel muziek te draaien als hij klust aan zijn auto. Dat de kras op zijn bolide door Melissa zou zijn aangebracht, vond hij niet bewezen.

Resteerde nog het ‘kruitvat’, zoals Brand de omgang tussen de buren noemde. Beuving zag maar één uitweg: een contactverbod. ,,Niets tegen elkaar zeggen, niet elkaars aandacht trekken, zeker ook niet bij elkaar naar binnen gluren. Vanaf nu bent u gewoon lucht voor elkaar.’’

Bij het napraatmoment met Viktor beloofden de partijen zich eraan te houden. ,,Dan hoop ik ontzettend dat jullie in de toekomst weer gaan genieten van dat fijne plekje daar.’’

