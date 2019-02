Zwolle vernoemt steeg naar Herman Brood

Herman Brood werd op 5 november 1946 geboren in een arbeidersgezin in de Fuchsiastraat in de Zwolse wijk Pierik. ,,Ik kom uut Zwolle. Vette pech'', zei Brood er zelf over. Na zijn schooltijd in Zwolle ging hij naar de Kunstacademie in Arnhem, waar hij begon in een band. Uiteindelijk werd hij toetsenist in bluesband Cuby + Blizzards, samen met zijn jeugdvriend, drummer Hans la Faille. Na het uiteenvallen van de groep begon hij zijn eigen band, Herman Brood & His Wild Romance.