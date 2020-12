Zwolse violiste in Netflixshow: ‘Een droom die uitkomt’

Driemaal is scheeps­recht: Ik Ver­trek-stel Laurens en Brigitte emigreert wéér naar ander land

19 december Er doken vanavond oude bekenden op in Ik Vertrek: Laurens en Brigitte. Het stel beproefde al eerder hun geluk in Frankrijk en Duitsland, maar zonder succes. In de aflevering van vanavond emigreerden de twee dus weer naar een ander land, namelijk Spanje. Het doel? ‘Hè-hè-weekenden’, retreat-programma’s, organiseren voor jong en oud.