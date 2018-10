1 + 1 = 2, ook in de tenniswereld

Hoe zorg je er als tennisvereniging in de regio voor dat niet al je betere spelers voor andere clubs kiezen? Da's nog niet zo makkelijk, merkten ze bij LTV Berlicum, de tennisclub van het dorp. Maar laat in dat dorp nou Olga Kalyuzhnaya wonen, die al jaren in de Nederlandse top meedraait. En laat haar nu een eigen tennisschool in Veghel hebben, samen met haar man Marcel Gabriël: de Kalyuzhnaya Tennis Academy. Dan is 1 + 1 ook híer 2.