300 bewoners en medewerkers van De Beemden uit voorzorg onderzocht op MRSA

SINT-MICHIELSGESTEL - Bij 136 bewoners en ongeveer 160 medewerkers van Ontmoetingshuis De Beemden in Sint-Michielsgestel wordt deze dagen gecontroleerd of zij ook drager zijn van de MRSA-bacterie. De ziekenhuisbacterie werd een week geleden ontdekt bij twee cliënten en drie medewerkers in het woonzorgcentrum.

Het eerste onderzoek onder ruim 30 personen die op de afdeling De Kievit wonen of werken, was nodig. De bacterie werd eerder bij een cliënt van die afdeling in het ziekenhuis geconstateerd.

Omdat de positieve medewerkers op meerdere afdelingen in De Beemden hebben gewerkt, is het mogelijk dat andere bewoners en medewerkers nu ook drager zijn van de MRSA-bacterie. Om verspreiding uit te sluiten, krijgen deze week bijna 300 personen een onderzoekje. Met een wattenstaafje wordt in de neus, de keel en in de buurt van de anus een kweekje afgenomen. De resultaten van die onderzoeken zijn volgende week bekend.

Bij het ontmoetingscentrum worden bezoekers bij de ingang niet gewaarschuwd voor de mogelijke aanwezigheid van de MRSA-bacterie. Dat is volgens de directeur Ruud Broeksteeg van De Beemden niet nodig. "Je kunt alleen besmet worden na intensief contact", zegt hij. "Iedereen kan in De Beemden gaan of staan waar hij of zij wil. Het risico op besmetting is nihil."

Gezonde mensen lopen volgens de directeur helemaal geen gevaar. Mensen met een zwakke gezondheid kunnen een infectie oplopen. De bacterie reageert niet op de meeste antibiotica. "Daardoor is er voor de bestrijding zwaardere antibiotica nodig. De behandeling van kwetsbare of zieke mensen is daardoor lastiger", aldus Broeksteeg.

Er zijn woensdag volgens Broeksteeg twee telefoontjes binnengekomen van familieleden die vragen hadden. Iedereen die meer wil weten over de MRSA-bacterie is vrijdag tussen 13.00 uur en 15.00 tijdens een inloopmiddag welkom in De Beemden in Sint-Michielsgestel.