Akkoord over bouwplan 108 woningen in Middelrode, er kan gereageerd worden

Ziekenhuis­me­de­wer­kers JBZ zijn niet gewend om nee te zeggen, maar doen het nu wel: de maat is vol

BOXTEL – Terwijl in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch op de grote cao-actiedag enkele honderden medewerkers zich een aantal keren flink laten horen, is het in de locatie Boxtel opvallend stil. Hier wordt op meer bescheiden wijze actie gevoerd. ‘Wij hebben ook een spandoek hangen!’