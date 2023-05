Allemaal mee-eten bij Ada Minkels, van haar eigen ouders tot eenzamen en mensen met weinig geld

Goedkope koopwoning voor 215.000 euro in Sint-Michiels­ges­tel? Dat lukt blijkbaar niet meer

SINT-MICHIELSGESTEL - Twee jaar terug sloot Sint-Michielsgestel een overeenkomst met ontwikkelaar By Brekel over de bouw van vier goedkope koopwoningen bij voormalig café The Shooters in Sint-Michielsgestel. Vooral de prijs van die nieuwe woningen, 215.000 euro per stuk, lijkt twee jaar later een meer dan onbegonnen klus.