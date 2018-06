Alles bij de hand om Gestelse waterkrachtcentrale Dommelstroom te leren kennen

Dungense kermis in aantocht: zondag van start

31 mei DEN DUNGEN - De opbouw van de kermisattracties in Den Dungen is begonnen. Ze strijken weer neer op de Bosscheweg in het dorp in de omgeving van onder meer de Blauwe Scholk. De weg is afgesloten, zodat de kermis vanaf zondag 14.00 uur veilig van start kan.