Bezwaren tegen vergunning Meesterhuis in Gestel

Veel schade aan oude gemeente­huis Sint-Michiels­ges­tel door mislukte koperdief­stal

7:45 SINT-MICHIELSGESTEL - Naar nu pas bekend is geworden hebben inbrekers in de maanden april en mei lood en koper willen stelen uit het leegstaande oude gemeentehuis op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel en uit enkele -eveneens niet bewoonde- gebouwen van Kentalis. Ze namen daar ook nog eens de tijd voor.