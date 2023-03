Bij sociale Tourclub Vlug Trug in Den Dungen is de vertrektijd heilig

‘Dwarslae­sie mogelijk niet door dreun op hoofd’: mishandel­de Toine uit Son en Breugel is wanhoop nabij door beslissing OM

DEN BOSCH/SON EN BREUGEL - Toine Buijtels (55) uit Son en Breugel kan sinds een dreun op zijn hoofd met carnaval in Den Bosch niet meer lopen. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak echter niet in behandeling, omdat niet zeker is dat zijn dwarslaesie het gevolg is van die klap. Buijtels: ,,Nu zakt de grond helemaal onder mijn voeten weg.”