Bijzondere verhalen en voertuigen in Freelandmuseum in Gemonde

Carel ten Horn, de vader van beide broers, richtte het museum op. Als dertienjarige maakte hij de bevrijding van Nijmegen mee. Het gezicht van zijn bevrijder - de Amerikaan Fred Freeland, die de naamgever van het museum werd - bleef hem altijd op het netvlies staan. Na een lange zoektocht kwam hij erachter dat Freeland tijdens het Ardennenoffensief was gesneuveld.

De fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog behield Ten Horn zijn hele leven, maar het verzamelen begon pas in 1979 toen zijn vrouw vroeg of hij niet naar een expositie in het Autotron wilde met hun twee zoons. Daar zag Ten Horn sr. een jeep uit de oorlog. Zijn jeugdsentimenten laaiden op: destijds mocht hij in Amerikaanse jeeps rijden. Ten Horn wilde dolgraag zelf een jeep en ging op zoek. Hij trof er een die na onderzoek afkomstig bleek te zijn van de Amerikaanse bevelhebber van de 82e Airbornedivisie, James Gavin. „Gavin is hier in 1986 geweest en heeft het museum geopend”, aldus Michael ten Horn. „Hij herkende zijn jeep meteen. Niet aan het nummer dat je ook op oude foto’s ziet, maar aan de verhoogde bijrijdersstoel. Tijdens zijn sprong boven Groesbeek had hij rugletsel opgelopen en die stoel was voor hem aangepast.” Eisenhowers auto was gemakkelijker te traceren. „Er zat uitgebreide documentatie bij en bovendien zijn Packard Clippers erg zeldzaam. Je ziet hem op foto’s, met Eisenhower. Hij gebruikte hem gedurende de eerste drie maanden na de invasie.”

Flying Jimmy

De collectie heeft de 82e Airbornedivisie als specialisatie. Zo is er de Flying Jimmy. Deze vrachtauto werd in twee stukken met gliders gedropt, die op land aan elkaar werden gekoppeld. Een Harley-Davidson, een parascooter - die aan parachutes werd neergelaten - verkenningsvoertuigen, een amfibievoertuig, een pantservoertuig. Alles is volledig operationeel en perfect onderhouden. „We hebben gelukkig een aantal vrijwilligers. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn.” Beide broers knutselen zelf ook veel in de grote werkplaats. „Alles wordt tot op de laatste schroef uit elkaar gehaald en gerestaureerd. Met originele materialen.”

Zaterdags is het museum toegankelijk, liefst na aanmelding via de site. Behalve voertuigen zijn er ook oorlogsattributen te zien en een diorama van de Hell’s Highway - de route die zo werd genoemd door de grondtroepen na de operatie Market Garden. „De maquette is gebaseerd op historische feiten”, verklaart ten Horn. „Die zijn door de maker tot in detail uitgewerkt.”