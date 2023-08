Container met bouwafval vat vlam in Sint-Michielsgestel: ramen barsten en dakgoot brandt

Het Weer Regenbuien, maar soms ook zon in Sint-Michiels­ges­tel vandaag

Het blijft vandaag zonnig en zo goed als droog in Sint-Michielsgestel. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 13 graden.