Container met bouwafval vat vlam in Sint-Michielsgestel: ramen barsten en dakgoot vliegt in brand

Legendari­sche hardloper Willy van Zeeland (96) overleden: zijn sportdieet bestond uit boerenmoes, zult en balkenbrij

OSS/HEESCH - De legendarische sportman Willy van Zeeland (96) uit Heesch is vrijdag overleden. Hij maakte furore als hardloper: hij was Nederlands kampioen veldlopen in 1953, 1954 en 1955. Hij ging er destijds ‘helemaal voor’.