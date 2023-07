De kracht van de Dommel levert meer geld op dan rente van de bank

Autogekte (en een paar motoren) bij AutoMad­ness in de Brabanthal­len

DEN BOSCH - Je kunt er bijna je haren in kammen, zo hard glimmen en spiegelen al die deuren en motorkappen van tientallen gepimpte auto’s in de Brabanthallen in Den Bosch dit weekeinde. Autogekte tijdens de eerste AutoMadness.