De spagaat van afval: heel goed inzamelgedrag gaat Gestel straks veel geld kosten

ANALYSESINT-MICHIELSGESTEL – Het is een helse opdracht: over twee jaar wil Sint-Michielsgestel de berg restafval gehalveerd zien. Voor het milieu een prachtige doelstelling, maar is het haalbaar en vooral betaalbaar? Want als het lukt, moet het inzamelsysteem drastisch om en dat kost bergen geld.