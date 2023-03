Een huurwoning vinden in Sint-Michielsgestel? Veel geduld gewenst

Jawid (11) babbelt er al lustig op los: ‘Je staat er versteld van wat kinderen in één jaar leren’

BOXTEL – Wereldschool Taalrijk in Boxtel stoomt gestaag door met het voorbereiden van kinderen van statushouders op het reguliere onderwijs. Een extra klas, meer leerlingen en vrienden voor het leven of voor even. ,,Er kunnen wekelijks kinderen in- en uitstromen.”