Een 'supermarkt' in de natuur: Sint-Michielsgestel krijgt een voedselbos

SINT-MICHIELSGESTEL - In Sint-Michielsgestel verrijst een voedselbos. Een akker ter grootte van twee voetbalvelden wordt bewerkt tot 'buitensupermarkt'. Alles puur natuur en met de hand. ,,We willen laten zien dat er een alternatief is."

Terwijl een gure wind over de akkers waait en de meeste mensen dicht tegen de kachel kruipen, wroet Paul Müller (20) nog eens met zijn blote handen door de aarde. Van de kou merkt hij niets, niet zo lang hij bezig blijft. Sinds eind november werkt hij dagelijks met een groep vrijwilligers op een oud maïsveld langs de Essche Stroom bij Sint-Michielsgestel. Ze planten er een voedselbos. Een stuk land waar eetbare planten gaan groeien, dat zichzelf in evenwicht houdt zonder bestrijdingsmiddelen. Een groeiend fenomeen, waarvan er nu pakweg tien zijn in Nederland.

Müller en ‘zijn’ vrijwilligers van stichting Den Food Bosch – voornamelijk studenten van de HAS uit Den Bosch – zijn ambitieus, hun plannen groots. Ze planten er lustig op los. En dat alles zonder een stuk gereedschap of bestrijdingsmiddel te gebruiken. Zelfs graven is uit den bozen: er wordt niets gedaan dat de natuur niet zou doen.

Quote In deze bodem vind je nu niet één regenworm. Over een paar maanden stikt het ervan. Paul Müller - kartrekker voedselbos Sint-Michielsgestel Geen moestuin

Toch is het geen pure romantiek. De natuur krijgt vrij spel, maar mét een strategie, legt Müller uit. ,,We willen de natuur haar beloop laten gaan. Maar niet zomaar in het wilde weg, overal zit een gedachte achter." Je moet het dan ook geen moestuin durven noemen. In een voedselbos groeien niet zomaar kroppen sla en wortels. Er wordt volop geëxperimenteerd met allerlei bijzondere gewassen die normaal niet in Nederland groeien, zoals kaki's, perziken, vijgen, allerlei soorten bessen en notenbomen.

,,Wij zoeken naar varianten die het wél in dit klimaat kunnen doen", vertelt Müller. ,,Daarnaast laten we gewassen elkaar versterken. We planten allerlei soorten groenten, vruchten en bomen door elkaar heen. Door natuurlijk te werken zonder gif, hopen we ook meer insecten en dieren terug te krijgen. In deze bodem vind je nu niet één regenworm. Over een paar maanden stikt het ervan.''

Het voedselbos in Sint-Michielsgestel moet een schoolvoorbeeld worden. ,,In de huidige voedselindustrie is zoveel mis. Wij willen laten zien dat er een alternatief is. Door hier volop te experimenteren met hoe we de natuur optimaal kunnen inzetten, willen we een showcase zijn voor heel Nederland.”