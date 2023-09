Er is wat te kiezen in Gestel: nieuwbouw Bolster of woningen op Heidelust? School wil heel graag verkassen

Hoe de oorlogs­lief­de van Dick en Beppie in een schoenen­doos toch bewaard bleef

VUGHT - Een meisje in Vught raakt smoorverliefd op een jongen in een Duitse cel te Haaren. Maar de doodstraf hangt boven hun romance. Bijna tachtig jaar na dato bloeit de liefde alsnog op, postuum weliswaar. ‘Als alles anders gelopen was, zouden we nu al getrouwd geweest zijn.’