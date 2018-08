Eten en keuvelen in de huiskamer van Den Dungen

SINT-MICHIELSGESTEL - Stapje voor stapje is activiteitencentrum Litserborg op weg om uit te groeien tot de huiskamer van Den Dungen. Na de filmavond op vrijdag volgde zaterdag 'Den Dungen Proeft'. In een vertrouwde omgeving kleine hapjes nuttigen. Gezellig, al hadden méér Dungenaren nog meer sfeer in de 'huiskamer' kunnen brengen.

Empanada's, hamburgertjes, hotdogs, ook alle andere lekkernijen gingen voor munten van de hand. Daar aan de kassa bracht vrijwilligster Karin Willems de bezoekers in een relaxte stemming. Met voortdurend haar geestige riedeltje. ,,Een munt een euro, twee munten twee euro", zo door tot tien, met dan 'als aanbieding twintig munten voor twintig euro'. Het hielp mee de toon te zetten bij 'Den Dungen proeft'. Want het was aangenaam, met bezoekers die elkaar in groepjes vonden voor wat keuvelarijen.

Saamhorigheid

,,Als er iets te doen in ons dorp, dan wil ik er gewoon graag bij zijn", vertelt Elfried van Kessel, ,,En vandaag hoef ik ook nog eens niet te koken." Zodra zich de mogelijkheid voordoet om te 'socializen' wil Van Kessel erbij horen. Voor haar is de locatie van de Litserborg de juiste. ,,De centrale plek, ik denk dat het meehelpt de saamhorigheid in ons dorp te vergroten", vermoedt zij.

Die woorden zal organisator Frans van der Waal (met Christel Heijmans en BINT) in zijn oren knopen. ,,Om van de Litserborg de huiskamer van Den Dungen te maken willen we met heel diverse activiteiten de bevolking naar hier lokken", zo motiveert Litserborg-bedrijfsleider Van der Waal het initiatief. De Rotterdammer is bescheiden in zijn verwachtingen. ,,Het gaat niet stormlopen net als in Liempde, waar wij dit hebben afgekeken. Dungenaren zijn wat afwachtend", denkt hij.

Kookworkshops

Toch zijn tegen zessen de statafels aardig bezet met eters en praters. De kleine hapjes gaan bij de kraampjes in vlot tempo over de toonbank. Zo is de Chileense Marcela Oude Ophuis-Fuentes Caceres al vroeg bijna door haar voorraad heen. Met een lach: ,,Ik heb thuis honderdvijftig empanada's bereid, en dit is er nog van over." Zij wijst naar hooguit dertig gekruide kip- en gehaktbroodjes op de plank.