Fietser komt ongelukkig ten val in Gemonde

Gestel en Boxtel pakken fietspad aan

6 juni SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Sint-Michielsgestel en Boxtel laten samen het fietspad Esscheweg - Gestelseweg opknappen. ,,Vooral het Boxtelse deel is versleten en is toe aan vernieuwing. Maar beter een keer overlast dan twee keer. Daarom doen we het hele stuk van het kombord Gestel tot aan de parkeerplaats bij de A2 in Boxtel", zegt een woordvoerder van de gemeente Gestel.